內地客逾7年前3955萬買君柏　採12年超長成交期　今撻訂輸1592萬

由長實（1113）及帝國集團發展的何文田豪宅君柏，早於2016年入伙，項目剛新增一宗取消交易個案。有買家於逾7年前一手購入君柏四房單位，並採用發展商破天荒引入的「先住後付」計劃，成交期長達12年，惟買家「先住」逾7年後今選擇棄購，料損失至少1,592萬元。



內地客2017年3955.4萬一手買入

據成交紀錄冊顯示，涉及為君柏6座15樓A室，實用面積1,624平方呎，屬四房間隔。單位原於2017年11月以3,955.4萬元沽出，呎價約24,356萬元，買家選用發展商提供的「Z138先住後付」付款計劃。據資料指，上述買家2017年以公司名「富大國際資本有限公司」入市，其董事姓鄭，英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。

180日內繳付樓價20% 再每月交樓價0.25%

據條款顯示，採「Z138先住後付」的買家需在簽署臨約後180日內繳付樓價20%，其後以「先住後付」方式分138個月付款，期間每月支付樓價0.25%及入住費，期內合共需繳付樓價34.5%，即成交期長達12年，並在完成138個月付款後的一個月內需繳清餘下樓價45.5%。

買家先於180日內繳付樓價20%，再每月交樓價0.25%。

歷時87個月 今撻訂料輸逾1592萬

然而，據成交紀錄冊，單位由成交至今歷時逾7年（87個月），不過在3月26日列為終止買賣合約，估計買家已取消交易，並遭沒收樓價約40.25%、即涉約1,592.05萬元，尚未計期內已支付的入住費。

不過，據資料顯示，該買家獲發展商提供的「大家族認購現金回贈優惠」，相關現金回贈涉樓價約1%至2%。

當日推破天荒12年超長成交期

長實2016年重推君柏的現樓貨尾，並首度引入「先住後付」計劃，只需付兩成樓價即可入住單位，成交期長達12年，即2028年才完成交易，為新盤史上最長的成交期。據知，當日重推並售出34伙貨尾，有約七成買家採用此計劃。