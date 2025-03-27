私樓指數逾8年半新低　利嘉閣陳海潮：特朗普上任令市況不明朗

香港二手樓市持續回落。差估署最新數據顯示，2025年2月份私人住宅售價指數報284.7點，三個月累跌2.33%，並創自2016年8月以來逾8年半新低。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌達28.49%。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價連跌三個月，跌勢未止，預料在新盤持續低價開售下，整體樓市呈「量升價軟」走勢，惟盼隨著交投進一步增加，樓價跌勢亦可放緩。



特朗普上任後令市況變得不明朗

陳海潮續指，今年首兩個月樓價累跌1.56%，而2月份樓價跌幅擴大至0.87%，主要反映1月下旬及2月上旬的農曆新春淡市，加上一月底美國維持息率不變，而特朗普就職後向中國貨品加徵關稅都令市況變得不明朗，因而導致樓價偏軟。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮

料首季樓價跌2%

陳海潮指出，展望3月份，在《財政預算案》寬減400萬元細價樓印花稅措施下，刺激交投轉活，而期間股市亦造好，新盤銷情暢旺令整體樓市出現小陽春走勢。不過，因應新盤仍以低價推售，無助二手業主提高叫價，相信樓價只能收窄跌幅至平穩橫行或微跌0.5%以內，整體樓價在首季有機會跌達1.5%至2%左右。

料首季樓價跌2%。

租金表現硬朗 連升三月累漲0.83%

租金指數走勢方面繼續與樓價背馳，差估署數字顯示2025年2月份租金指數按月再升0.31%，連升三個月共0.83%，反映租務市場加速回暖，專才住屋需求節節上升。陳海潮預期3月份租金指數可再升0.4%，首季升幅料達0.97%。