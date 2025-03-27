何文田瑜一．天海加推48伙　入場兩房1021.8萬起　最快下周銷售

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一．天海今日（27日）更新4E號價單及加推新價單。當中新價單為5號價單，提供48伙單位，均為兩房戶型，入場價1,021.8萬元起，呎價18,888起，預計最快下周開售。另外即日亦加推26伙三房連儲物室單位以招標形式出售。



加推新價單48伙 折實入場1021.8萬

華懋集團銷售總監封海倫表示，新加推的單位涉48伙，均為兩房戶型，實用面積504至591平方呎。價單定價為1,216.5萬元起，呎價22,486元起，扣除最高16%折扣及5%現金回贈後，折實售價由1,021.8萬元起，呎價18,888元起。

當中入場單位為1B座2樓D室，實用面積541平方呎，兩房間隔，折實售價1,021.8萬元，呎價18,888元。

華懋集團銷售總監封海倫（右）

更改4E價單涉39伙 折實售價675.6萬

而更改的價單為4E價單，增加了全新付款計劃。單位共涉39伙，均為一房戶型，實用面積333至338平方呎。定價846.6萬元起，呎價25,047元起，扣除最高16%折扣及5%現金回贈後，折實售價由675.6萬元起，呎價19,988元起。

當中入場單位為1B座2樓C室，實用面積338平方呎，一房間隔，折實售價675.5萬元，呎價19,988元。

華懋封海倫：首推兩房戶 不能直接與之前價單比較

華懋集團銷售總監封海倫表示，是次的一房單位新增了全新付款計劃，因此價格上較更新前的價單有優惠；該39伙亦是項目最後的一房戶型供應。而兩房單位則為項目首次推出的戶型，因此不能直接與之前價單比較。

項目亦於即日推出26伙三房連儲物室單位招標出售，由於單位供應珍罕，將採取惜售策略。

整個瑜一系列推出至今累售470伙，共套現80億元。