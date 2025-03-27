差估署：2月租金指數報193.5點 按月升0.31% C類中型單位升最多
撰文：黃祐樺
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據差估署最新資料，2025年2月份私樓租金指數報193.5點，較2025年1月的192.9點，按月升約0.31%。
按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報197.5點，按年升0.3%；大型單位（D、E類）報147.3點，按年升0.14%。
C類中型單位升最多
至於細分各類戶型，A類單位（面積431平方呎或以下）報212.3點，表現持平；B類單位（431至752平方呎）報193.3點，按月升約0.47%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報163.7點，按月升約0.8%。
D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報151點，按月升約0.07%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報138.4點，按月升約0.44%。
料今年住宅租金升最多5%
萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%，創歷史新高。
差估署：2月樓價指數報284.7點 按月回落0.87% 中型單位跌最多差估署：1月租金指數報192.9點 按月升0.42% B類中小型戶升最多差估署：1月樓價指數報287.6點 按月回落0.45%差估署：12月租金指數報193.2點 按年升4% 全綫僅E類大單位下跌差估署：12月樓價指數回落、報289.1點 2024年全年累挫7.1%