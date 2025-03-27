差估署：2月租金指數報193.5點　按月升0.31%　C類中型單位升最多

據差估署最新資料，2025年2月份私樓租金指數報193.5點，較2025年1月的192.9點，按月升約0.31%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報197.5點，按年升0.3%；大型單位（D、E類）報147.3點，按年升0.14%。



C類中型單位升最多

至於細分各類戶型，A類單位（面積431平方呎或以下）報212.3點，表現持平；B類單位（431至752平方呎）報193.3點，按月升約0.47%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報163.7點，按月升約0.8%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報151點，按月升約0.07%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報138.4點，按月升約0.44%。

料今年住宅租金升最多5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%，創歷史新高。