油麻地彌敦道街舖2200萬沽　資深投資者重傷　持貨10年蝕半億！

市區街舖出現大蝕讓個案。由本地資深舖位投資者何國鴻持有的油麻地彌敦道街舖，新近以約2,200萬元沽出，較2015年買入價7,200萬元，帳面大幅蝕讓5,000萬元，蝕幅高達69%。



上述舖位為油麻地彌敦道510號地下FRONT號舖，建築面積約600平方呎，代理消息指該舖早前叫價2,980萬元，新近以2,200萬元沽出，平均呎價3.67萬元。該舖位現由時裝店租用，每月租金約7萬元，新買家料享租金回報3.8厘。

2015年高價買殼、購入價7200萬

翻查資料，上述舖位業主為成貿有限公司（SUCCESS BID LIMITED），其公司董事包括資深舖位投資者何國鴻。據了解，何國鴻在2015年2月透過買賣公司形式（俗稱買殼），以7,200萬元向上一手業主maple時裝老闆麥志剛買入。反映最新成交價2,200萬元，較2015年買入價大幅蝕讓69%。

maple時裝老闆麥志剛12年前快賺1200萬

而maple時裝老闆麥志剛早於2013年11月以6,000萬元買入上述舖位，即當時持貨約一年多勁賺1,200萬元，同時把「火棒」交給下一手。