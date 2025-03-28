白石角半新盤今年百分百蝕讓！嘉熙三房1020萬沽、7年跌價三成半

樓價持續整固，不少半新樓需要蝕讓離場。大埔白石角嘉熙一伙三房單位，最新以1,020萬元沽出，呎價12,260元。原業主持貨7年，現轉手帳面需蝕544萬元，單位貶值三成半。屋苑年初至今合共錄得6宗二手成交，所有個案帳面都需輸25%至35%。



世紀21奇豐物業區域經理李仕明表示，上述成交單位為大埔白石角嘉熙2座高層C室，實用面積832平方呎，屬三房連主人套房設計，眺望西南開揚景觀。單位最新以1,020萬元沽出，成交呎價12,260元。

成交單位為大埔白石角嘉熙2座高層C室，實用面積832平方呎，屬三房連主人套房設計。(資料圖片)

同類單位逾一年跌價7.27%

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為2座高層C室，座向及面積間隔相同，於2023年12月底以1,100萬元沽出，呎價13,221元。即一年又三個月期間，上述單位最新成交價較同類型單位跌約7.27%。

7年損手544萬 屋苑今年成交全蝕讓

據了解，原業主於2018年6月以1,564萬元一手向發展商買入單位，持貨7年至今沽售，帳面需損失544萬元，單位期內大幅跌價35%。

翻查成交資料，嘉熙今年1月至今共錄得6宗二手成交，所有成交帳面均需蝕讓，蝕幅介乎25%至35%，換言之上述單位為屋苑今年內最大一宗蝕錢個案。