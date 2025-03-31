英諾天使基金合夥人李竹6277萬買北角海璇四房　採270日成交期

豪宅市場暢旺，英諾天使基金創始合夥人李竹在3月初擲6,277.32萬元買北角海璇四房雙套單位，呎價4.23萬元，採270日付款計劃。



據資料指，是次成交為北角海璇II 第1座16樓A室連車位，實用面積1,484平方呎，屬四房雙套連工作間間隔，設私人電梯大堂，於3月初以6,277.32萬元招標沽出，呎價4.23萬元。買家入市時採270日付款計劃，需於90日內繳交樓價10%，並於270日內繳交餘下樓價90%。

英諾天使基金創始合夥人李竹。（網站截圖）

買家為英諾天使基金創始合夥人

至於，新買家以公司名「INTELLIGENT PINNACLE LIMITED」入市，其董事為李竹（LI, ZHU），英文名以普通話拼音，護照簽發地區為中國，其姓名與英諾天使基金創始合夥人李竹同名，料為同一人。

英諾天使基金投資逾500個創新項目

翻查資料，李竹的英諾天使基金在2013年創立，以清華校友為起點，建立立體創業服務體系，目前已投資逾500個創新項目，管理數十億人民幣。其中投資案例包括遊族網絡、美團網、檸檬微趣、臻迪科技、德生科技、智行者、推想科技、將至科技、雲萊塢、禮物說。