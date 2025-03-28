空置｜2024年私樓空置5.79萬伙創18年新高　空置率4.5%創14年高位

差餉物業估價署今日公佈《香港物業報告2025》顯示，2024至2026年私人住宅的落成量維持2萬伙以上，預測今年落成量為20,860伙，按年跌14%，而今年主要供應將集中在九龍城區，涉5,400伙。



另外，截至2024年私樓空置量為57,900伙，創2006年（當年私樓空置量62,670伙）後的18年新高；至於2024年空置率為4.5%，則屬2010年（當年空置率4.7%）後的近14年新高。



料今年有20860伙新盤落成 九龍城供應最多

報告指出，去年錄24,260伙，預測今年落成量為20,860伙，將較去年的24,260伙，按年下跌3,400伙或14%，另報告又預測2026年落成量為20,100伙，較今年再跌760伙或3.6%。

如以地區劃分，在今年有46%的落成量將來自九龍，當中單是九龍城便佔預計總落成量的 26%，涉約5,400伙新樓落成。至於，2026年新界區將為主要供應區域，佔總落成量的69%，其中西貢將提供27%，另外16%將來自大埔。

2024至2026年私人住宅的落成量維持2萬伙以上。

在今年有46%的落成量將來自九龍，當中單是九龍城便佔預計總落成量的26%。（圖為啟德跑道區）

2024年空置單位57900伙

另外報告又指，去年私人住宅落成量錄24,260伙，按年升75%，當中，新界佔48%，九龍佔45%，港島佔7%。按地區計九龍城為主要供應地區，其次是元朗和屯門，合共佔整體落成量的66%。

另去年的單位入住量為17,310伙，較去年亦高10%。不過，空置量佔總存量的4.5%，涉約57,900伙，在該批空置單位中，有約14260伙屬已獲得入伙紙但未批出滿意紙導致的「技術性空置」。

去年錄約57,900個單位空置，有約14260伙屬已獲得入伙紙但未批出滿意紙導致的「技術性空置」。

受惠人才入境計劃 住宅租金按年升3.3%

由於去年第一季撤銷所有樓市辣招，雖然為住宅銷售市場注入短暫動力，但在外圍經濟前景不明朗和資金流動性收緊的情況下，市場氣氛審慎，住宅售價及後重拾跌勢。由於連續多次減息，加上按揭成數上限和供款與入息比率上限有所調整，銷售市場在最後一季回穩。樓價最終連續三年錄得跌幅，表現按年跌7.2%。

不過，由於發展商在買家壓抑多時的需求下採取了具競爭力的定價策略，去年交投量卻按年升 23%。另受惠於政府各項人才入境計劃引入不少人才來港，加上「轉買為租」的趨勢，租賃市場的表現勝過銷售市場，去年住宅租金按年升3.3%。