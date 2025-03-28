萊坊：2月份新盤交投止跌回升17%　住宅樓價料今年上半年見底

萊坊今年發佈最新2月《香港每月物業市場報告》指出，一手住宅交投量按月上升17%至900宗，結束連續兩個月的跌勢，預計住宅樓價將在今年上半年見底。



商業物業方面，港島區甲級寫字樓租金按月跌0.5%，隨著低租金地點錄得更多交易，未來幾個月九龍區整體寫字樓租金可能會下跌。此外，零售商租賃勢頭日趨活躍，核心地段的零售物業特別受健康和保健行業青睞。



一手住宅按月升17%、結束兩個月跌勢

萊坊，住宅市場顯示出早期復甦的跡象，2025年初香港住宅市場繼續面對樓價下跌的困境。二月份住宅總銷售交易量下跌至3,200宗，按月下跌11.7%。然而，一手住宅銷售顯著回升，按月上升17%至900宗，結束了連續兩個月的跌勢。

預算案調整從價印花稅的稅階，政府徵收100港元印花稅的物業價值上限由300萬港元提高至400萬港元。新稅階令樓價低於400萬港元的新盤項目更能吸引買家的興趣，預計住宅交易量將增加5%至10%。另一方面，豪宅市場保持韌性，面積超過1,000平方呎的大單位需求強勁。

買家心態轉變 料住宅樓價今年上半年見底

隨著市場普遍預期2025年會進一步減息，加上恒生指數有改善，買家變得更加活躍，從一手住宅市場交投活躍可反映。買家心態的轉變可能成為住宅市場的轉折點。隨著買家入市信心增強，萊坊預計，住宅樓價將在今年上半年見底，邁向復甦之路。

萊坊表示，二月份一手住宅銷售顯著回升，按月上升17%至900宗，結束了連續兩個月的跌勢。（周令知攝）

港島甲廈租金跌0.5% 預算案停推商地穩定供需

報告指出，2月份港島區整體甲級寫字樓平均租金持續下跌，按月下跌0.5%，按年下跌4.3%，但細面積寫字樓交易顯著增加。由於金融市場日益複雜，法律行業的需求顯著增長。同時，金融行業仍然活躍，涉及商業保險經紀服務和另類投資公司的交易顯著。由於農曆新年假期，九龍區寫字樓市場在二月份相對停滯，租戶延遲決定，交易主要為寫字樓續租。儘管寫字樓交易下跌，但搬遷的平均租金卻上升10%，租戶對尖沙咀等核心地段的興趣增加。

另外，2025至2026年度預算中宣布，來年將不會推售新商業用地，讓市場有時間吸納現有供應。政府亦考慮將一些商業物業重新劃分作住宅用途。這些措施預計將穩定寫字樓市場的供應及需求，並減輕租金壓力。

二月份港島區整體甲級寫字樓平均租金持續下跌，按月下跌0.5%，按年下跌4.3%。（資料圖片）

零售市道疲弱 健康產業逆勢進駐核心區

至於零售物業市場，萊坊指，一月底農曆新年以來，零售銷售繼續表現疲弱。一月份的零售業總銷貨價值的臨時估計增加至353億港元，按月增長7.6%，但按年下跌3.2%。

雖然傳統零售行業持續面臨挑戰，但創新和健康相關行業冒起，過去由大品牌和傳統零售商佔據的核心地段，現在開始有健康相關行業進駐。整體而言，預計受另類零售商需求推動，零售租賃活動將增加，反映出零售市場的變化趨勢。