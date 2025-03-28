柏蔚山移民盤大幅蝕讓　三房戶1408萬成交　業主7年帳損近三成

二手市場尚未完全復甦，市場再錄大幅蝕讓成交。北角柏蔚山一伙三房移民盤最新以1,408萬元成交，呎價18,028元。業主持貨7年，需帳蝕571萬元離場，單位貶值近三成。



中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，上述成交單位為柏蔚山1座低層D室，實用面積781平方呎，屬三房一套間隔，座向西邊。

代理透露，原業主為實力雄厚人士，早年已移居海外，長期不在港居住。為免物業空置浪費，業主決定將單位釋出市場。而新買家為外區專業人士，心儀屋苑樓齡新淨，見造價吸引，遂決定「租轉買」入市單位自用。單位現以1,408萬元成交，呎價18,028元，屬市價成交。

持貨7年 帳面損手571萬元

翻查資料，原業主於2018年6月以1,979萬元購入單位，持貨7年，現轉手帳面需蝕讓571萬元約28.9%。