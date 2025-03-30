上然二期周三次輪銷售  先到先得發售131伙　開放式折實最平107萬

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然第二期公佈次輪銷售安排，將於下周三（4月2日）推售158伙，其中131伙以價單形式發售，當中包括全新推出的74伙，涵蓋1房、兩房及3房，另周四（4月3日）亦推出27伙招標。



次輪銷售將以先到先得形式發售131伙，涉及10伙開放式、62伙1房、46伙兩房、13伙3房，實用面積246至723平方呎，價單定價由318萬至1,155.3萬元，折實售價由267.2萬至970.5萬元，折實呎價9,907至14,830元。整批折實平均呎價11,925元。

以價單形式發售的131伙當中，54個單位折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。10伙開放式、12伙一房及5伙兩房可以選用1「家」1及新1「家」1付款計劃。

以最大折扣付款辦法、優惠及回贈計算(成功選用1「家」1付款計劃），折實售價107.2萬至970.5萬元，折實呎價4,358至14,830元，整批折實平均呎價11,540元。

↓↓上然第二期首輪銷售情況↓↓