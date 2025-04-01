伯明翰前班主楊家誠山頂銀主盤2.88億重新沽出　賣貴2200萬或8.3%

英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠的山頂白加道洋房銀主盤再有新進展，該洋房最新以2.88億元沽出，呎價為89,916元，目前最新成交價較早前賣貴2,200萬元或8.3%。據資料指，今次新買家為一家名為「貫安有限公司」的公司，同樣為海外公司（BVI）買入，背後買家身份不詳。



去年獲海外公司2.66億元買入 終錄中止註冊

該洋房在2024年12月曾獲買家透過一家名為「凱威企業發展有限公司」的海外公司（BVI）名義以2.66億元買入。不過其後錄中止註冊（REGISTRATION WITHHELD），或反映當時有部份交易文件因某些原因未能完成註冊。惟事隔3個月後，該洋房再由另一間公司以2.88億元買入。

較中止註冊前賣貴2200萬

換言之，今次成交價較中止註冊前賣貴2,200萬元或8.3%，同時較2024年10月時市傳洽購價2.8億元，賣貴800萬元或2.86%。

山頂白加道31號獨立屋。

實用面積逾3200呎、另設戶外空間3700呎

據資料顯示，是次成交為山頂白加道31號B號屋，屬銀主盤，實用面積約3,203平方呎，屬三房三套間隔，設有平台花園、天台等，合共提供逾3,700平方呎的戶外空間。

原業主為英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠

值得留意的是，上述洋房原業主為英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠，早於2005年以1.46億元購入物業，曾在2014年時曾推出市場放售，惟當時楊家誠受司法程序影響未能出售，直至2023年年中正式委託測量師以4.1億元放售。

英甲球會伯明翰前班主楊家誠。（資料圖片）

充公令指若一年內未繳款須坐監10年

英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠，因清洗逾7.2億元黑錢罪成判囚6年。法庭就洗黑錢案的充公令下達至今6年，楊家誠只支付1.04億元。

據知，楊家誠涉於2001至07年間，用三個個人銀行戶口及兩個由其父親的戶口，清洗逾7億元黑錢。他於2014年被裁定罪成，判囚6年，上訴至終審法院被駁回。此外，法官於2018年頒令，充公楊的3.38億元資產，若他未能在一年內繳交，需以10年監禁替代。

楊家誠擁有山頂白加道31號的獨立屋，他早前曾放售（紅框）。