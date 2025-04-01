鄧成波家族銀主盤有錢賺！麗景園3房7000萬連車位沽　15年升值27%

原由舖王鄧成波家族持有的淺水灣麗景園3座高層單位，早前淪為銀主盤並於今年1月以8,000萬元放售，該單位新近以7,000萬連車位沽出，呎價27,174元。據知單位由鄧成波家族2010年以約5,500萬元買入，至今15年轉手升值1,500萬元或約27%。



麗景園三房銀主盤7000萬連車位沽

據市場消息指，是次成交為淺水灣麗景道36號麗景園3座高層銀主盤，實用面積約2,576平方呎，屬三套房連大露台，外望淺水灣泳灘海景。銀主在1月時將該單位推售，當時估值為8,000萬元，兩個月後以7,000萬元連車位沽出，累減1,000萬元或12.5%，呎價27,174元。

單位外望開揚海景。

原由舖王鄧成波家族持有 淪銀主盤收場

參考同類成交單位為4座高層，實用面積相同，較今次成交單位高2層，於2024年6月以6,800萬元沽出，反映同類單位造價過去10個月表現相若。

據知，單位原由舖王鄧成波家族持有，在2010年以約5,500萬元買入，不過由於在2019年至2023年間曾抵押予多間財務公司，最終淪為銀主盤收場。單位至今15年轉手，期內升值1,500萬元或約27%。