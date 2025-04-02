西貢傲瀧再錄撻訂　四房買家棄購勁蝕378萬訂金　單位劈價3成重推

有「明星屋苑」之稱、新世界發展（0017）西貢低密度豪宅傲瀧，繼上周連錄9宗撻訂後，最新再有一伙四房單位撻大訂，買家需勁蝕378萬元訂金離場。發展商同日亦將該單位減價逾3成推出重售。



成交紀錄冊顯示，該單位為傲瀧15座地下D單位，實用面積1,710平方呎，連264平方呎花園，四房間隔。單位原於2019年9月以3,780.5萬元售出，惟最新於昨日正式終止買賣合約，料原買家已撻訂棄購，被沒收樓價10%訂金，涉及金額約378萬元。

資料顯示，買家采用了超長成交期付款計劃入市。買家於2019年月買入單位後，條款列明應在2023年8月付清餘下的90%成交金額，即付款期高達4年；同時可享提早入住優惠。

撻訂單位劈價3成重推

發展商同日將該單位減價重售。單位原先價單定價為5,178.9萬元，呎價約30,286元；最新修改價錢至3,600萬元，累減1,578.9萬元，減幅高達30.5%，呎價亦大幅減至21,053元。單位落實於本周六（5日）以先到先得形式重售。