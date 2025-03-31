新世界等黃竹坑港島南岸5A期命名「滶晨」　涉447伙、最快第2季推

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期，今日（3月31日）正式命名為滶晨（DEEP WATER PAVILIA） 共設447伙，戶型涵蓋兩房至四房另設特色戶，最快第2季推出。



新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，滶晨DEEP WATER PAVILIA傳承了Pavilia系列，可提供447伙，最快第2季推出，定價參考港島超級豪宅。

戶型包括兩房至四房 定價參考港島超級豪宅

資本策略地產執行董事何樂輝表示，項目滶晨提供兩房至四房，當中標準三至四房設私人電梯大堂，另設兩房特色戶。他續指，最近市場豪宅成交表現不俗，料滶晨可受惠於早前放寛的5,000萬元的投資移民政策。麗新發展高級副總裁潘銳民表示，項目運用歐洲新藝術風格設計。

帝國集團執行董事姚志偉表示，近期400萬樓下單位印花稅放寛至100元，料可觸發換樓潮，出現買樓平過租樓的情況，料今年樓價平穩發展，超級豪宅則有5%升幅。

左起資本策略地產執行董事何樂輝、新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣、帝國集團執行董事姚志偉、麗新發展高級副總裁潘銳民。

2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商投得，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。