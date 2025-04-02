大手客掃堅尼地城現樓新盤吉喆2伙　涉資4070萬、呎價近3.15萬

上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited 的港島西區堅尼地城及摩星嶺住宅新盤吉喆，新近連環招標售出兩伙現樓單位，實用面積406平方呎及979平方呎，涉資逾四千萬元。



美聯物業聯席董事馬鴻德表示，項目日前以招標方式，售出兩個分別位於高層同層單位，套現約4,069.8萬元。其中C室，實用面積約979平方呎的三房戶型單位，以約3,083.8萬元成交，呎價約為31,499元。

另一伙為D室，實用面積約406平方呎，屬一房間隔，以約986萬元成交，呎價約24,286元。而買家為外區客，連購兩伙作為長線投資之用。

項目新近標售出兩個高層同層單位，套現約4069.8萬元。（資料圖片）

3月份售出3伙 涉資6615萬元

他續指，項目三月份已連錄得3宗成交，套現約6,615萬元。其中，下半月錄得一宗高層B室單位成交，實用面積約為821平方呎，屬三房間隔，擁全海景而獲買家垂青。單位以約2,545.1萬元成交，呎價約31,000元。

吉喆全盤173伙

項目已屆現樓，全盤173伙，單位實用面積由約206至1,012平方呎不等，包括開放式單位90伙，1房單位50伙，兩房單位14伙，三房連套房戶則有19伙。