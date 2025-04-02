長沙灣維港滙累沽1325伙、套現230億　夥4大代理行送36萬置業禮券

由會德豐地產及信置（0083）等牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，今日（2日）宣佈最新消息。發展商表示，項目至今則累沽1,325伙，共套現230億元，同時夥拍四大代理行推出置業優惠，送出總值約36萬元的傢俬及旅遊禮券等，每間名額各5個。



維港滙系列累沽1325伙 吸金套現230億

信和置業執行董事田兆源表示，項目銷情理想，項目推出至今則累沽1,325伙，共套現230億元。當中所有三房單位已經沽清，目前僅餘下最後1伙四房單位，以及約100伙開放式至兩房單位。

租務方面活躍、平均呎租約60元

項目租務方面亦活躍，平均呎租約60元。而當中一伙1座的特色戶近期以月租15.5萬元租出，呎租高達85元。

至於項目推盤部署方面，田兆源指第二季暫時未有安排推出新盤。而旗下錦上路柏瓏及日出康城凱柏峰則取得入伙紙，進入收樓階段。

信和置業執行董事田兆源（左三）、會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右三）

夥4間代理行推出復活節置業優惠

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，由於項目尚餘少量單位，項目最新夥拍4間代理行推出復活節置業優惠以吸引買家，將送出餐飲、家電、旅遊及傢俬禮券，涉及金額共36萬元，每間代理行各自送出5個名額。

會地黃光耀：第二季期望山頂種植道豪宅錄成交

至於集團推盤部署，黃光耀表示第二季期望山頂種植道豪宅錄得成交，並預計推出啟德MIAMI QUAY II，而MIAMI QUAY I目前累沽330伙，套現33億元。

長沙灣維港滙系列。