荃灣鐵路盤凶宅同層無需賤賣！三房540萬貼市價沽　僅輕微折讓4%

市況回暖，部分凶宅同層單位罕見無需大幅折讓沽出。荃灣綠楊新邨一伙凶宅同層單位新近以540萬元沽出，呎價9,278元，接近屋苑近期市價。原業主早於1999年買入單位，持貨26年帳賺305萬元，升值1.3倍。



市場消息指，該單位為綠楊新邨A座中層1室，實用面積582平方呎，三房間隔。單位早前推出放盤後，近日成功以540萬元易手，折合呎價9,278元。

據悉，單位屬凶宅同層，同層曾發生輕生事故，目前銀行未能為該單位及全層提供估價。

較正常同類市價輕微折讓4%至14%

雖然單位屬凶宅同層，但造價仍然貼近市價。資料顯示，屋苑近期錄得4宗同類成交，單位面積間隔相同，成交價由563萬至630萬元不等，呎價由9,673元至10,825元。即是次單位造價較近期同類單位低出4%至14%，折讓幅度較普遍凶宅成交小。

原業主於1999年以235萬元買入單位，持貨26年，現轉手帳面獲利305萬元，單位期内升值1.3倍。