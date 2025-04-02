荃灣鐵路盤凶宅同層無需賤賣！三房540萬貼市價沽 僅輕微折讓4%
撰文：李明珠
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市況回暖，部分凶宅同層單位罕見無需大幅折讓沽出。荃灣綠楊新邨一伙凶宅同層單位新近以540萬元沽出，呎價9,278元，接近屋苑近期市價。原業主早於1999年買入單位，持貨26年帳賺305萬元，升值1.3倍。
市場消息指，該單位為綠楊新邨A座中層1室，實用面積582平方呎，三房間隔。單位早前推出放盤後，近日成功以540萬元易手，折合呎價9,278元。
據悉，單位屬凶宅同層，同層曾發生輕生事故，目前銀行未能為該單位及全層提供估價。
較正常同類市價輕微折讓4%至14%
雖然單位屬凶宅同層，但造價仍然貼近市價。資料顯示，屋苑近期錄得4宗同類成交，單位面積間隔相同，成交價由563萬至630萬元不等，呎價由9,673元至10,825元。即是次單位造價較近期同類單位低出4%至14%，折讓幅度較普遍凶宅成交小。
原業主於1999年以235萬元買入單位，持貨26年，現轉手帳面獲利305萬元，單位期内升值1.3倍。
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