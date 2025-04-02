3月整體樓宇買賣登記反彈54%　創四個月新高　利嘉閣：小陽春已至

一手新盤大旺，連帶二手市場亦轉熱。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據土地註冊處，三月份共錄6,672宗樓宇買賣登記（數字主要反映二月中旬至三月上旬的樓市實際狀況），較二月份的4,321宗反彈54%，為連跌3個月後首度回升，創下近4個月以來高位。



陳海潮續指，月內整體物業登記總值錄得459.75億元，按月反彈60%，創4個月最多。樓市小陽春已至，料四月在二手市場接力下，整體樓宇買賣登記仍可維持強勢。

三月份整體樓宇買賣登記統計。（利嘉閣提供）

一手住宅勁錄2167宗、激增1.57倍 創4個月最多

一手私人住宅方面，上月一手私宅買賣登記量持續回升，且升勢凌厲，主要受惠期內錄得多個大型新盤熱賣後的登記，上車客的剛性需求及投資客的吸納，造就了一手市場大反彈。陳海潮總結，三月份一手私宅買賣登記宗數激增1.57倍，勁錄2,167宗，為近4個月來最多。月內買賣登記總值也升95%，錄得160.98億元。其中三月份一手私宅登記量最多的首三個新盤，依次為朗天峰錄432宗、YOHO WEST PARKSID錄312宗及皇都錄277宗。

二手成交升近四成 重上3個月高位

二手住宅市場方面，受新盤熱賣刺激，令整體樓市回氣同步回暖。加上在《財政預算案》放寬100元印花稅至400萬元物業，帶動二手市場接力轉旺，推動三月份二手私宅買賣錄得2,810宗，按月升38%，重上最近3個月高位，趨近三千宗水平。至於月內登記總值更大增53%，達211.78億元，再現量值齊升。

二手私宅買賣錄得2,810宗，按月升38%，重上最近3個月高位。（資料圖片）

非住宅市場谷底反彈

至於非住宅市場，上月表現隨整體大市向好。主因是之前新春被扣起的購買力已重新入市，加上工廈有新項目應市並錄得多宗登記，連同商廈、店舖及純車位均全面反彈帶動，造就三月份整體工商舖及其他買賣登記量自低位一躍而上，突破七百宗，錄733宗，按月升37%。而月內相應買賣登記金額同步大升51%，共錄54.34億元。

整體工商舖及其他買賣登記量自低位一躍而上，錄733宗，按月升37%。（資料圖片）

陳海潮：四月整體樓宇登記料可挑戰七千宗

後市方面，陳海潮認為，在發展商以貼市價推出上車新盤應市下，市場反應非常熱烈，除成功激活一手市場外，旺勢更延續至二手市場，引發之前觀望的買家紛紛重新入市。此外，《財政預算案》放寬100元印花稅至400萬元物業，令市場追捧細單位入市。

至於工商舖及其他的買賣登記亦已回復常態，故料踏入次季的四月份，整體樓宇買賣登記量有力再下一城，上試七千宗大關，屆時將連升兩個月，按月再漲5.5%，創近5個月高位，可延續小陽春市況。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，料四月份整體樓宇買賣登記量按月升5.5%，上試七千宗大關，創近5個月高位。（資料圖片）