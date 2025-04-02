紀惠湯文亮再減磅　柯士甸廣場索價8.9億　較2006年買入價高一倍

本地老牌家族紀惠集團近期積極放售物業「減磅」，最新放售佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場全幢物業，建築面積約9.9萬平方呎，意向售價約8.9億元，呎價約8,990元，較19年前買入價貴約一倍。



利嘉閣商業部/商舖部及投資部高級區域董事蔡偉樑表示，該物業建築面積約9.9萬平方呎，意向售價約8.9億元，折合每平方呎售價約8,990元。物業目前出租率約94%，每月租金收入逾240萬元。

2006年買入價4.5億

據悉，紀惠集團於2006年以4.5億元購入物業，即最新意向售價較19年前買入價多約97.8%。

紀惠集團行政總裁湯文亮。(羅君豪攝)

新近拋售物業套現約4.94億

紀惠集團近月放售多項旗下物業，如以7,979.04萬元沽出位於灣仔新銀集團中心26樓全層集團總部、1.94億元連租約沽金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，及以2.2億元沽出南區舂磡角道68至70號豪宅屋地，成功套現合共約4.94億元。