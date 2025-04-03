新地西沙SIERRA SEA獲批預售樓花文件 下周公佈樓書、料本月開售
撰文：李明珠
出版：更新：
新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA今日（3日）宣布最新已取得預售樓花同意書，預計最快下周上載樓書及開放示範單位參觀，並於本月開售。全盤設781伙，戶型涵蓋一房至四房，主打一房、兩房細單位，佔比達7成。
主打一房至兩房小型單位 特色戶最細279呎
新地代理執行董事陳漢麟表示，項目由4座大樓組成，共涉781伙單位，戶型涵蓋一房至四房，當中一房設110伙，兩房設422伙，三房設202伙，另設47伙特色單位，實用面積279至1,021平方呎。
項目最新已獲批預售樓花同意書，預計最快下周上載樓書及開放示位參觀，並於本月開售。
新地雷霆料年中美國減息機會大、樓市持續暢旺
新地副董事總經理雷霆表示，項目主打一房、兩房細單位，但戶型多元，相信可以吸引不同客源。另外預計年中美國減息機會大，樓市持續暢旺。
西沙SIERRA SEA短期批預售 設148萬呎會所 屬新地歷來最大規模新地西沙SIERRA SEA設1萬呎展銷廳 料短期內批預售、最快4月賣新地西沙新盤第1A(2)期命名SIERRA SEA 提供781伙、料首季樓花推
恒地必嘉坊．曦匯16伙定價劈22% 折實價477萬 周日先到先得發售九龍站天璽再錄貨尾成交 四房1.49億沽 呎價9.5萬創今年新高3月份一手私宅彈升1.5倍 整體買賣創4個月高位、惟按季跌近兩成長沙灣維港滙累沽1325伙、套現230億 夥4大代理行送36萬置業禮券西貢傲瀧再錄撻訂 四房買家棄購勁蝕378萬訂金 單位劈價3成重推