新地西沙SIERRA SEA獲批預售樓花文件　下周公佈樓書、料本月開售

新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA今日（3日）宣布最新已取得預售樓花同意書，預計最快下周上載樓書及開放示範單位參觀，並於本月開售。全盤設781伙，戶型涵蓋一房至四房，主打一房、兩房細單位，佔比達7成。



主打一房至兩房小型單位 特色戶最細279呎

新地代理執行董事陳漢麟表示，項目由4座大樓組成，共涉781伙單位，戶型涵蓋一房至四房，當中一房設110伙，兩房設422伙，三房設202伙，另設47伙特色單位，實用面積279至1,021平方呎。

項目最新已獲批預售樓花同意書，預計最快下周上載樓書及開放示位參觀，並於本月開售。

SIERRA SEA由4座大樓組成，共涉781伙單位，戶型涵蓋一房至四房，當中一房設110伙，兩房設422伙。（李明珠攝）

新地雷霆料年中美國減息機會大、樓市持續暢旺

新地副董事總經理雷霆表示，項目主打一房、兩房細單位，但戶型多元，相信可以吸引不同客源。另外預計年中美國減息機會大，樓市持續暢旺。