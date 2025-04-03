薄扶林銀主三房850萬沽　客廳設特色地台　呎價唔使9千貼近新界！

銀主大幅減價放售單位降低庫存。薄扶林老牌屋苑碧瑤灣一伙三房銀主單位，最新以850萬元沽出，呎價僅8,854元，跌穿9,000元關口，屬新界屋苑水平。單位早於1996年購入，29年間帳面升值517萬元或1.6倍。



市場消息表示，該單位為碧瑤灣25座低層B室，實用面積960平方呎，三房間隔。單位屬銀主盤，於去年4月叫價1,280萬元放盤，最新成功獲買家以850萬元承接，折合呎價8,854元。圖片可見單位裝修較舊，客廳設有波浪形升高地台。

景觀較差、呎價低市價16%至33%

代理指，由於單位景觀較差，外望護土牆，加上屬銀主盤，所以造價有所折讓。資料顯示，屋苑過去半年錄得約4宗相近類型成交，均為906平方呎的三房單位，成交價由960萬至1,200萬元不等，呎價由10,596至13,245元。即是次單位較屋苑近期市價低出16%至33%。

原業主早於1996年以333萬元購入單位，惟今年多次抵押單位貸款而淪為銀主盤，單位29年間帳面升值517萬元，升幅約1.6倍。