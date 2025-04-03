變形金剛敗走羅素街 金融證券商120萬進駐巨舖 租金升20%
撰文：蔡偉南
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2022年5月疫情期間落戶進駐銅鑼灣一線街道羅素街的「變形金剛」主題餐廳，在2025年2月初正式結業。該巨舖兩層複式舖位，市傳最新獲金融證券商承租，月租約120萬元，較舊租金高出約20%。
上述舖位為羅素街金朝陽中心地下A、B舖至一樓複式舖位，面積約5,200平方呎，正向地標商場時代廣場。舊租戶為由愛訊集團全資擁有的餐飲業務附屬機構A La Carte，與孩之寶合作發展的本港首間變形金剛主題餐廳，於2022年5月以每月100萬元租用舖位，其後在2023年4月正式開業。
不過該變形金剛主題餐廳在2025年2月初正式結業。其後業主金朝陽重新放租，意向月租高達250萬元。而據最新市傳消息，該巨舖已由金融證券商承租，月租約120萬元，較舊租金高出約20%。
舖位高峰期BURBERRY每月880萬租用
翻查資料，上述舖位在2010年起由BURBERRY租用，初時月租曾高達770萬元，2015年加租至每月約880萬元，為此舖位租金的顛峰水平，呎租升至1,692元。不過，隨後零售市況回落，舖位租金亦由高峰期回落至2021年的每月200萬元。
↓↓「變形金剛」主題餐廳2025年2月結業時狀況↓↓
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