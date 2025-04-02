西沙SIERRA SEA短期批預售　設148萬呎會所　屬新地歷來最大規模

新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA預計將於短期內獲批預售文件，維持4月推售部署。發展商表示，項目會所設148萬平方呎，屬集團旗下樓盤有史以來最大的會所。



新地代理執行董事陳漢麟表示，預計項目於未來一至兩日內可收到預售文件。而項目設會所「Resorts World 」，連同會所及園林設施佔地148萬平方呎，屬集團樓盤有史以來最大會所。該會所細分3大主題會所「SEASIDE Club」、「HILLSIDE Club」、「SEASONS Club」，以及4大特色地帶「LAKESIDE Lodges」等。

會所佔地148萬呎、設6個游泳池

當中設施包括6個游泳池，其中5個為室外池涉及為50米室外池、25米訓練池，以及水中健身體驗池等，另設一個25米室內池。另外有兩個室內運動場、2個24小時健身室，設施將分階段落成使用。

新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA將於4月內推售，加上3月錄約2,400宗一手成交屬近月新高，預計首季樓市熱度將會持續至本月。