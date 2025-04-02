九龍站天璽再錄貨尾成交 四房1.49億沽 呎價9.5萬創今年新高
撰文：李明珠
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已入伙多年的新地（0016）旗下九龍站豪宅天璽，最新再錄貨尾一手成交，一伙四房單位以逾1.49億元易手，成交呎價高達95,009元，創今年一手分層戶呎價新高。
成交記錄冊顯示，涉及的單位為第20座第1區89樓A室，實用面積1,574平方呎，四房間隔。單位最新以逾1.49億元沽出，折合呎價95,009元。創今年一手分層戶呎價新高。
值得留意，天璽早於2007年入伙，樓齡已有18年，至今發展商新地仍有保留部份貨尾。項目於今年已沽出2伙，另一宗於今年1月成交，單位實用面積1,717平方呎，四房雙套間隔，成交金額為1.53億元，呎價約89,000元。
屋苑最高呎價高達10.15萬
資料顯示，屋苑歷史最高呎價成交於2023年促成，一伙實用面積1,545平方呎的三房天台戶，以1.57億元成交，呎價高達10.15萬元。
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