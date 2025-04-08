錦華楊奮彬1700萬沽鴨寮街舖　7年勁蝕五成　套現轉投AI領域

錦華實業董事長楊奮彬再度沽貨。由楊奮彬持有的深水埗鴨寮街地舖以1,700萬元沽出，較2018年買入價帳面貶值約1,780萬元，蝕幅高達約51%。



美聯旺舖高級營業董事吳錤溱聯同高級客戶董事文國華表示，上述成交為深水埗鴨寮街153號地舖最新以1,700萬元易手，建築面積約768平方呎，折合呎價約22,135元。物業現由電子零件商長期承租，租金回報穩定。據悉原業主於2018年以3,480萬元購入，持貨7年間賬面虧損1,780萬元。

據了解，該舖位原由錦華實業董事長楊奮彬及相關人士持有。

錦華實業董事長楊奮彬為本地資深投資者。

2018年購入價3480萬

吳錤溱表示，業主此次出售決定主要基於投資戰略轉型。目前投資環境趨多元化，AI人工智能產業及創新科技產業近年正在急速發展，這些領域亦受政府政策支持及市場潛力驅動，展現出更高的投資回報，促使業主套現並轉投科創領域。

翻查資料，楊奮彬近年不時沽出旗下舖位，如在2024年10月份，他以3.1億元沽出北角城中心一籃子地舖及1樓舖位，較15年前買入價帳面貶值約4,500萬元或約12.7%。而在2023年8月份，他以以約2.13億元沽出北角英皇道一籃子舖位，持貨約14年帳面獲利約1億元。