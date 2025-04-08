將軍澳藍塘傲洋房撻訂重售 洋房連車位5580萬重沽 5年減價27%
撰文：黃祐樺
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麗新（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲錄得一宗撻訂重售個案，一伙洋房特色戶最新以5,580萬元連車位沽出，呎價16,099元。最新成交價較半年前撻訂時賣平2,020萬元，5年間減價27%。
是次成交為7號洋房，實用面積3,466平方呎，屬四房間隔，連183平方呎平台、500平方呎花園，以及575平方呎天台，新近以5,580萬元連車位沽出，呎價16,099元元。買家採90天成交期，獲發展商提供傢俱優惠。
2024年10月撻大訂 原買家輸760萬訂金
資料顯示，單位最先於於2020年7月以7,600萬元連車位沽出，呎價21,927萬元，當時採1440日即4年的特長成交期，惟單位其後於2024年10月終止交易，原買家撻大訂棄購，當時買家遭殺訂10%涉約760萬元。
其後發展商最終重新招標推售，以最新成交價較撻訂前賣平2,020萬元，5年間減價27%。
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