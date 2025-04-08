商廈前景暗淡！戴德梁行指甲廈租金較高峰累挫4成　料今年再挫9%

寫字樓前景未見曙光，戴德梁行指出，由於新供應及待租率仍然維持高水平，本港整體甲級寫字樓租金按季再下調2.5%，至每月每平方呎約43.9港元，與2019年第一季的高位比較，整體租金累積下跌約42.2%。該行預期，2025年整體甲級寫字樓租金仍會面臨下行壓力，全年將下調7%至9%。



戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，甲級寫字樓方面，第一季繼續錄得正吸納量，然而待租面積高企，令各區租金持續受壓2025年第一季甲級寫字樓整體淨吸納量錄得正143,700平方呎，為連續第六個季度錄得正吸納量。

本港整體待租率微升至19.2%

雖然租務活動向好，但本港整體待租率按季仍微升至19.2%，主要受到九龍東新項目 THE CENDAS 落成的影響，為市場帶來35.3萬平方呎的新甲級寫字樓供應。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝（中）預期，2025年整體甲級寫字樓租金仍會面臨下行壓力，全年將下調7%至9%。

零售業銷售貨額全年跌7.8%、核心區街舖空置率穩定

零售舖市方面，蕭亮輝續指，受來港旅客及本地居民消費模式的結構性轉變所影響，本港零售表現未有伴隨旅客數字增加而錄得明顯改善，今年1至2月香港零售業銷售貨額總計648 億港元，較去年同期錄得7.8%跌幅。

空置率方面，第一季核心區一線街舖空置率以九龍區表現較爲穩定，尖沙咀和旺角空置率按季維持在9.4%和 8.4%水平；銅鑼灣是唯一錄得空置率上升的區份，由上季度的0%升至5.3%；中環則由8.6%微跌至7.1%。

料盛事經濟效應於今年稍後反映

展望後市，蕭亮輝相信新租賃需求將繼續以國內品牌為主力，以迎合近年從内地來港人口的消費習慣及喜好。此外，香港特區政府積極推動旅遊業和盛事經濟發展，預計隨著各項大型活動和演唱會陸續舉行，為本地零售市場帶來的提振作用或能在今年稍後時間反映。