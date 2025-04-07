股災無阻新盤熱銷　天水圍新盤複式戶1517萬標沽　兩個月内首宗

雖然港股單日急瀉逾3000點，不過部分新盤交投持續。新地（0016）旗下已屆現樓的天水圍 Wetland Seasons Bay最新錄得兩個月來首宗一手成交，一伙複式戶以1,517.4萬元招標沽出，呎價13,500元。



成交記錄冊顯示，單位為第3期別墅 WV10 5樓至6樓B室，實用面積1,124平方呎，三房複式設計，連兩個260平方呎及293平方呎的平台。單位於今日（7日）以招標形式沽出，成交價1,517.4萬元，折合呎價13,500元。是次成交屬項目兩個月來首宗一手成交。

掃管笏OMA OMA四房1145.2萬沽

另外，永泰地產（0369）旗下屯門掃管笏OMA OMA，今日亦招標售出第1A座11樓A室，單位實用面積1,004平方呎，四房雙套間隔，享海景。成交價1,145.2萬元連車位，折合呎價11,406元。單位為項目本月首宗成交。

據悉，買家享100日成交期，並有8%現金回贈金額。