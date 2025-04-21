驗樓｜必嘉坊GREENWICH 80分　沖水掣存缺陷、睡房現15CM「刀疤」

恒地（0012）旗下的紅磡必嘉坊第一期BAKER CIRCLE．GREENWICH，陸續通知業主收樓。記者偕資深認證驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個低層一房單位，實用面積256平方呎。單位需要執修的地方共有20處，其中浴室及睡房的問題最為嚴重，單位最終獲80分。



必嘉坊屬整個紅磡黃埔4街重建項目之一，今次入伙的GREENWICH 屬必嘉坊第一期第三座住宅大樓，周邊鄰近民生配套設施，距離港鐵紅磡站，步行前往需約7至10分鐘，不過沿路「無瓦遮頭」。



資深認證驗樓師賴達明（明哥）。（黃浩謙攝）

沖水掣有設計缺陷 「呢一刻整好將來亦會再出類似問題」

經檢驗後，明哥發現單位浴室的問題最大。其中，浴室座廁沖水掣失靈未能沖廁，經明哥檢查後發現沖水掣存在設計缺陷。

由於控制沖水掣的兩條膠線是安裝在座廁旁邊的抽屜儲物櫃內，明哥發現該兩條線未有妥善固定，從而在推拉櫃門出現不斷拉扯的情況。今次就出現鬆脫而導致座廁無法正常運作，亦不排除將來會有斷裂的可能。

經檢驗後，明哥發現單位浴室的問題最大。（黃浩謙攝）

「就算呢一刻整好，將來亦有機會再出類似問題」，明哥建議業主可以叫發展商重新駁回，但因為發展商未有為兩條膠線使用線槽固定，所以他坦言亦重新駁回非一勞永逸，唯一可以增強耐用度的方法是使用時要小心，避免推拉櫃門時令膠線鬆脫。如再有類似情況則通知管理處處理。

其次是浴屏門膠邊密封不良，令到在試水期間有水從浴屏門腳的縫隙滲出，造成地面積水。洗手盤水龍頭亦向左傾斜，飾面亦未見收實，需要再作調整固定。

睡房玻璃有長15厘米的刮痕 打磨或現「哈哈鏡」

另外，明哥又發現睡房玻璃表面有一條較深刮痕，長度更加有15厘米，遠超中國國家標準刮花長度上限為10厘米、寬度為1毫米的要求。明哥估計可能工人在清潔過程中使用鎅刀時施力過度而不慎造成。

面對上述情況，他建議一般有兩種處理方法。第一，業主可以要求發展商更換整塊玻璃，但由於此工程將涉及吊船作業、玻璃訂製週期，以及天氣條件等因素限制，所以需時一般較長。如業主已經安裝家私，更需要考慮整塊更換對室內的影響。

第二，業主可以選擇使用打磨方式去修復，但明哥提醒由於今次玻璃表面刮痕較深，經打磨後或會產生如「哈哈鏡」的變形等後遺症。不過一般情況下，刮痕較淺的玻璃則可透過打磨恢復原貌。

明哥發現睡房玻璃表面有一條較深刮痕，長度更加有15厘米。（黃浩謙攝）

露台圍欄玻璃有刮花。（黃浩謙攝）

睡房窗台底部現25厘米長空鼓 門口位置地板有鬆動

明哥又在睡房窗台底部發現約25厘米長的空鼓，需要進行填補加以防止後續開裂或剝落，從而避免影響外觀及衛生。不幸中之大幸是，由於空鼓部分並不是存在天花板，所以未有危險，「最多跌就跌，但不會跌到你的頭」。

睡房地板近門口位置，明哥亦發現有鬆動，發展商需採用釘固方式將底板與面板重新連接，以消除踩踏時的晃動。

趟門取代推拉門 門框與門扇間隙過小易碰撞

由於發展商想節省空間，睡房改以趟門取代一般的推拉門設計。不過明哥發現趟門向房間內側傾斜角度過大，趟門門框與門扇下方的位置間隙過小，其空間僅僅只有一張八達通的闊度，令到門扇關閉時易與門框碰撞，從而無法順利閉合。

不過，由於發展商在趟門上設計了一個如「自動門」的一個閉門緩衝位，用戶只要輕推門扇至近門框位置即可令其自行緩慢閉合。

雖然上述的自動閉門裝置可以避免用戶太大力而造成門框損壞，但因為目前門扇內傾令間隙不足，或會影響日常使用。最後，明哥認為發展商可以重新校正門扇垂直度，以改善門扇在關門時用力過量碰撞門框的問題。

由於發展商想節省空間，睡房改以趟門取代一般的推拉門。（黃浩謙攝）

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