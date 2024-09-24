驗樓｜THE YOHO HUB II獲97分　冷氣機扣最多分　康Sir：質素優良

新地（0016）旗下元朗THE YOHO HUB II，近月陸續通知業主收樓。記者偕驗樓師康Sir前往驗收一個第8座高層J單位，為三房間隔，實用面積643平方呎。經康Sir仔細驗收後，發現單位整體收樓質素良好，以崩花及污跡為主，更直言「（質素）真係幾OK」。唯一較需要留意的是外墻冷氣喉管或有漏水隱患，需要重新安裝。最終單位總評分高達97分。



THE YOHO HUB II位於元朗朗樂路1號，毗鄰元朗西鐵站及「形點」大型商場，項目亦設有基座商場「YOHO MIX元點」，商場内更有冷氣行人天橋連接YOHO各期數及西鐵站，沿路不怕「日曬雨淋」，經商場步行前往地鐵站只需5分鐘路程。

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冷氣喉管鬆脫、去水喉彎曲

經康Sir仔細檢驗後，單位整體質量良好，僅有部分污跡及崩花需要進行清潔，重點之一的批盪部分更獲得滿分，沒有任何缺陷。

全屋唯一扣分較多的位置為外墻的分體式冷氣。其中一間睡房的窗外設有平台，擺放了一部分體式冷氣主機。康Sir發現其中一條冷氣喉有鬆脫的跡象，不過未知是雪種喉還是電綫喉，建議重新安裝或加上喉碼固定。否則遇上颱風大機會會吹甩，之後處理就變得非常麻煩。

另外，冷氣機底的去水喉亦安裝不佳。圖片可見，喉管中段部分呈現彎曲及下垂的情況，這會導致冷氣的去水受阻，積水無法流通，引致漏水問題。康Sir建議重新安裝，讓喉管的走勢變得較為平緩以方便去水。

隔音屏有水印、需整塊拆除

第二，由於單位面向馬路，客廳位置安裝了一塊隔音屏。圖片可見隔音屏上佈滿不少水印，相信為安裝時冷熱空氣不均導致，影響美觀。而水印則位處雙層玻璃裏面，無法從外面清潔，估計需拆除整塊玻璃才能進行清潔。

隔音屏上佈滿不少水印，相信為安裝時冷熱空氣不均導致，影響美觀。（黃祐樺攝）

設計有「麻煩位」 業主需預留櫃頂空間作維修冷氣

雖然單位整體沒有太大缺陷，但在設計上存在部分「麻煩位」需要留意。首先，主人房的一面墻身設有假天花木廊，收納了冷氣等喉管。

發展商為了方便住戶日後作維修，預留了一道門板打開。因此業主若想安裝衣櫃或書櫃時，需預留櫃頂的空位，不能安裝到頂，否則之後有需要維修時就要將整個櫃搬出來，比較麻煩。

然後主人浴室方面，康sir發現上方假天花無法打開，相信因為喉管位置較低，太貼近天花板，阻礙門板向上掀開。若之後維修或需要將整塊門板拆卸。

收納式餐桌設計貼心、惟需小心夾到手指

另外，康sir留意到發展商在開飯廳位置特設收納式的6人餐桌，住戶不需要使用時就可以摺叠並收至厨房工作台，令居住空間更寬敞。

他稱讚該設計有心思，非常實用，而且餐桌的受力設計牢固，可以放心擺放碗碟。不過收納桌的鉸位偏緊，收起的過程需要較用力，住戶要小心夾到手指。而且收納餐桌的設計亦較容易壞，未來有機會需再更換。

總括而言，康sir認為單位收樓質素高，更直言「（質素）真係幾OK。」，單位最終斬獲97分高分。

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