驗樓｜屯門飛揚獲88分　廚房現蟻群　客廳執修位竟要出動吊船？

由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，近期陸續通知業主收樓。記者偕驗樓師康Sir前往驗收一個第5座低層A單位，為兩房間隔，實用面積483平方呎。經康Sir仔細驗收後，發現單位需要修繕的地方不少，以崩花及執油為主，亦有出現部分空心磚及牆身空鼓的情況，惟整體執修困難度不大，最終評分獲88分。



飛揚位於掃管笏青山公路大欖段170號，項目分為兩期，共提供800伙住宅單位。屋苑交通配套較為欠缺、附近只有巴士及小巴來往市區。巴士站距離屋苑，步行需時約4分鐘，沿路「無瓦遮頭」。

窗邊外牆磚滴水線粗糙、需借助吊船修補

經康Sir仔細檢驗後，發現單位需要修繕的地方不少，不過大多為崩花及執油問題，執修的困難度不大。不過當中最難執修的是客廳窗邊外牆磚的滴水綫，大多滴水線的掃口做得比較粗糙，而外牆最兩側的瓷磚甚至沒有做到滴水線。

康sir建議工人重新修補；否則之後單位的積水或雨水將直接滴落窗上面，而不是沿著白線滴出街外，阻礙景觀。但由於牆磚位置較高，估計工人需要借助吊船在外墻進行修補，做法非常麻煩。

廚房出現蟻群、需加强除蟲工作

第二，單位廚房的窗邊有少量蟻群出沒，康sir掀開天花檢查後，並沒有發現裏面有任何食物及垃圾殘留。他估計成因是由於單位位處低層，當工人在施工期間休息及進食時，食物的味道或吸引到螞蟻從地下花園爬上來。

不過康sir指無需太擔心，始終單位位處低層，蚊蟲會較難避免，只要發展商之後加強除蟲工作就可以解決。

窗頂批蕩空鼓、倒吊有安全隱患

而單位扣分最多的是批蕩及鋪磚兩項，康sir分別在睡房的窗頂及浴室的牆磚發現空鼓情況。由於窗頂牆身為倒吊，若不夠穩固則會有機會跌下來，造成安全隱患。因此康sir建議，通常此類高於頭頂或倒吊的批蕩空鼓最好應重新執修。睡房其餘牆身及天花亦有污漬及不平滑，需要扇灰及重新髹漆。

淋浴間有空心磚、執修有機會打穿防水層

另外，浴室有發現一塊空心磚，由於該牆磚靠近淋浴間位置，使用花灑時水有機會沿著掃口滲落至磚背，破壞牆身。不過康sir表示，淋浴間的牆磚執修時需更加小心，以免打穿防水層，而這塊磚的空心部分約有半塊，佔比「話多唔多，話少唔少」，業主需自己衡量有無更換的需要。

總括而言，單位需要修繕的地方不少，大多為崩花及執油問題。當中最大缺陷為浴室及睡房的批蕩空鼓問題，因此扣分最多。最終單位評分為88分。

↓↓單位其他執修位置↓↓

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