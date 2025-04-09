灣仔半山新盤命名33 KENNEDY RD 提供71伙 最快下月上載樓書
撰文：黃祐樺
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由太古前「大班」簡基富主理的The Development Studio（TDS）及富合置業發展的灣仔半山住宅項目，今日（9日）正式命名為堅尼地道33號（33 KENNEDY RD）。
該盤戶型提供一房至三房間隔，共提供71伙，最快下月上載樓書，其中三房及頂層複式房擬以招標形式發售。
TDS投資部主管鄭冠麒表示，項目提供71伙，69伙為標準分層單位，戶型涵蓋一房至三戶。其中一房實用面積360平方呎；兩房實用面積663平方呎；三房實用面積1,033平方呎。餘下2伙為頂層連平台複式戶，實用面積為1,276及1,562平方呎，各連49及218平方呎。
項目屬現樓目前已取入伙紙，最快5月上載樓書及對外開放示範單位，定價參考中半山及東半山豪宅。
簡基富：關稅戰對市場影響言之尚早
TDS合夥人及執行董事梁祈安表示，項目鄰近灣仔地鐵站交通方便，鄰近香港公園等綠化地方，加上名校網合適自用、投資人士。
被問及對「關稅戰」睇法，TDS主席簡基富表示，目前對市場影響言之尚早，需要時間觀望，呼籲市場要有耐性，目前不作過多預測。由於項目屬長期投資，短期措施不影響。
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