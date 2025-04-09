錦上路柏瓏首宗租務　兩房月租1.8萬回報2.4厘　街坊爽快減租一千

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏近期開始入伙程序，最新錄得首宗租務成交，一伙兩房單位以月租1.8萬元租出，呎租38.8元。業主於2022年斥資882.2萬元買入單位，享租金回報2.4厘。



利嘉閣地產元朗分行聯席董事鄭天樂表示，該單位為柏瓏3座中層B9室，實用面積約464平方呎，屬兩房間隔， 業主原初以1.9萬元叫價放租，因見租客爽快決定減租1,000元，終以1.8萬元租出，呎租約38.8元。

租金回報約2.4厘

至於租客為同區客，因見樓盤屬大型新盤，經實地視察後覺得交樓質素不錯，單位景觀亦十分開揚理想，決定承租。

資料顯示，業主於2022年5月以882.2萬元購入上述物業，按最新租金計算，租金回報約2.4厘。鄭天樂續指，柏瓏現有約25個放租盤，其中大部份為將會收樓之預租單位，屬一房至三房單位，最低入場為月租1.55萬元。