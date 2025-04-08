西沙SIERRA SEA示位曝光　採可持續跨代設計、淋浴間配備新穎扶手

新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（8日）公布最新部署。新地代理執行董事陳漢麟表示，項目剛剛已上載樓書，明日亦會再開放另外兩個示範單位予傳媒參觀，盡快公佈首張價單。



發展商今日亦開放兩房示範單位予傳媒參觀，涉及為1座10樓J室兩房單位及3座10樓H室三房單位，當中以可「持續跨代單位設計」，包括設防滑地板、牆身磁吸告示板等，由於單位屬高樓底設計，設亦設有摺疊梯、升降拉籃。

由於單位屬高樓底設計，設亦設有摺疊梯（圖左）、升降拉籃（圖右）。

新地雷霆：關稅戰對經濟有衝擊

新地副董事總經理雷霆表示，關稅戰對近日經濟確實有衝擊，但相信情況很快會緩和，預料聯儲局亦會加快提振經濟措施，料日後減息空間加大，將有利樓市發展。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟

↓↓Aqua Avenue第1座10樓J室↓↓

+ 1

兩房備「可持續跨代設計」元素 設戶外木地板及加高欄杆

發展商今日亦開放兩個示範單位參觀，為Aqua Avenue第1座10樓J室，屬兩房連開放式廚房，實用面積453平方呎，連 27平方呎露台及16平方呎工作平台，層與層之間的高度為3.325米。單位不設玄關，客廳飯廳間隔方正實用，方便擺放傢俬；配合開放式廚房設計。

淋浴間配備設計新穎扶手。

淋浴間配備設計新穎扶手

此單位備有「可持續跨代設計」元素，寬闊走廊及靈活門框設計，方便住戶按需要可隨意更改睡房及浴室門嘅大小，同時於淋浴間配備設計新穎扶手，地面舖砌加強防滑地磚提升安全性、走廊感應燈以及便利設計之櫥櫃與露台等。大門側牆身設有隱藏式磁吸功能告示板，大門後設有一列淺色木紋高身儲物櫃，內置多個層板，方便住戶放置各式家居物品。

此單位露台亦加設戶外木地板及加高欄杆，而客廳飯廳間隔方正實用，靈活擺放各式各樣的家具。至於開放式廚房配備長方形石紋工作檯面，及廚房家電組合。

↓↓Aqua Avenue第3座10樓H室↓↓

+ 2

另一伙為Aqua Avenue 1A（2）期第3座10樓H室，屬三房連開放式廚房間隔，屬無改動連家具示範單位，實用面積523平方呎，連27平方呎露台，層與層之間的高度最高為3.325米。

單位間隔靈活寬敞，大門採用實心木門設計，配備智能電子門鎖，大門側旁設有儲物櫃方便住戶整理鞋履及收納家庭用品，客廳及睡房的玻璃幕牆特別採用 low-e塗層 IGU 玻璃，強化隔音隔熱功能。

睡房的玻璃幕牆特別採用 low-e塗層IGU玻璃，強化隔音隔熱功能。

SIERRA SEA佈局圖。

全盤涉781伙 面積最細279呎

發展商早前公佈戶型詳情，該盤提供781伙，戶型涵蓋一房至四房，主打一房、兩房細單位，佔比達7成。一房單位設110伙，兩房設422伙，三房設202伙，另設47伙特色單位，實用面積279至1,021平方呎。

項目由4座大樓組成，每座樓高17至32層，1樓及頂層為特色樓層。標準樓層約8至9伙單位，每層設3部升降機

↓↓SIERRA SEA 1座圖則↓↓

↓↓SIERRA SEA 2座圖則↓↓

↓↓SIERRA SEA 3座圖則↓↓

+ 1

↓↓SIERRA SEA 5座圖則↓↓