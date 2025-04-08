元朗尚柏連環短炒獲利　一房炒家283.8萬沽貨　扣使費半年賺13萬

近期氣氛回暖，元朗新入伙數個月的新樓盤尚柏，再錄一宗短炒獲利離場。扣除包括代理佣金及稅務等費用，料該名炒家實賺逾13萬元離場。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為尚柏中層E室，實用面積285平方呎，屬一房間隔。單位以283.8萬元沽出，呎價9,958元。

2024年10月買入價267.7萬

據知，原業主於2024年10月以267.7萬元一手買入，持貨約6個月，是次轉手帳面獲利16.1萬元，單位升值約6%。如扣除包括代理佣金及稅務等費用合共約2.84萬元，料實際賺逾13萬元。

翻查資料，尚柏在2024年9月公佈首張價單，當時首批50伙，一房折實入場費242.91萬元，整批折實平均呎價9,278元。當時發展商麗新（0488）表示，定價回到10年前低價，平絕同區甚至一手市場。