深圳跨境電商近2.6億購英皇壽臣山洋房

英皇國際（0163）、中渝置地（1224）、資本策略（0497）合作發展的南區洋房項目壽臣山15號，在去年4月以2.59964億元沽出8號洋房，該成交近日完成登記，買家以公司名入市，其董事為深圳一間跨境電商企業的法定代表人。



據資料指，成交單位為壽臣山15號的8號洋房，實用面積3,823平方呎，採四房四套房戶型，設1,153平方呎花園及816平方呎天台，並連恆溫游泳池、私家升降機及1個停車位。

該洋房在2024年4月以2.59964億元，呎價68,000元沽出，當時買家採「先住後付計劃」，隔年近一年交易終在2025年3月完成登記。

壽臣山15號8號洋房，實用面積3,823平方呎，採四房四套房戶型。

壽臣山15號。

業主與深圳跨境電商法定代表人同名

翻查資料，洋房買家以「先鋒一號(香港)有限公司」登記，其董事為楊冬薇（YANG, DONGWEI）英文名則屬國語拼音，與跨境電商企業「深圳市安信東科有限公司」法定代表人同名，料為同一人。

據資料指，深圳市安信東科有限公司為跨境電商企業，經營電子產品的銷售、電子商務平台的技術開發、在網上從事商貿活動。亦有提供供應鏈管理及相關配套服務、供應鏈方案設計、電腦網路技術的開發與應用、資料庫管理、展覽展示，以及行銷規劃等。