西營盤瑧蓺再蝕讓　兩房呎價罕有跌至1.8萬　單位7年貶值近四成

二手樓價持續於低位徘徊。西營盤瑧蓺一伙兩房單位最新以870萬元沽出，呎價18,831元，創屋苑呎價次低紀錄。原業主於2018年一手買入單位，7年帳面大幅蝕讓483.5萬元離場，蝕幅高達36%。



市場消息表示，該單位為瑧蓺高層B室，實用面積462平方呎，屬於兩房間隔。原本叫價980萬元放盤，近日獲新買家議價以870萬元易手，折合呎價18,831元。

呎價罕有跌穿1.9萬、7年貶值36%

代理指，是次單位呎價是屋苑罕有跌穿1.9萬元個案，創屋苑呎價紀錄次低。翻查資料，屋苑過去只有1宗二手成交呎價低於1.9萬元，單位為19樓E室，開放式間隔，於2023年12月以400萬元沽出，呎價18,100元。

原業主於2018年以1,353.5萬元一手購入購入，持貨7年是次易手帳面蝕讓483.5萬元離場，單位期內貶值36%。