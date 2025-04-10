西營盤瑧蓺再蝕讓 兩房呎價罕有跌至1.8萬 單位7年貶值近四成
撰文：李明珠
出版：更新：
二手樓價持續於低位徘徊。西營盤瑧蓺一伙兩房單位最新以870萬元沽出，呎價18,831元，創屋苑呎價次低紀錄。原業主於2018年一手買入單位，7年帳面大幅蝕讓483.5萬元離場，蝕幅高達36%。
市場消息表示，該單位為瑧蓺高層B室，實用面積462平方呎，屬於兩房間隔。原本叫價980萬元放盤，近日獲新買家議價以870萬元易手，折合呎價18,831元。
呎價罕有跌穿1.9萬、7年貶值36%
代理指，是次單位呎價是屋苑罕有跌穿1.9萬元個案，創屋苑呎價紀錄次低。翻查資料，屋苑過去只有1宗二手成交呎價低於1.9萬元，單位為19樓E室，開放式間隔，於2023年12月以400萬元沽出，呎價18,100元。
原業主於2018年以1,353.5萬元一手購入購入，持貨7年是次易手帳面蝕讓483.5萬元離場，單位期內貶值36%。
希慎拆售中半山豪宅竹林苑 料涉兩座共128伙 意向呎價1.8萬起屯門半新盤緹岸價崩 2伙開放式大蝕讓 樓價4年間跌剩一半都無！凶宅都有得炒！麗港城兩房480萬沽 炒家接銀主貨、1個月賣貴30萬區内客無睇樓300萬買屯門豫豐花園 兩房呎價僅7576元 月收1萬租恒指HSI暴跌！戴德梁行指股市升幅近蒸發 若持續低迷必打擊樓市元朗尚柏一房265萬沽、炒家半年賺廿萬 代理料股災影響交投量