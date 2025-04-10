將軍澳半新盤再蝕　外區客睇中四點725萬買藍塘傲　上手9年輸44萬

二手市場續以蝕讓成交為主，外區客因睇中將軍澳半新盤藍塘傲位處臨海、有基座商場、可步行至港鐵站，以及單位間隔合用，決定擲725萬元入市。據知，上手業主9年前一手買入，是次轉手帳面輸逾44.2萬元。



利嘉閣地產首席分區董事溫錦駒表示，是次成交為將軍澳藍塘傲7座中層F室，實用面積約555平方呎，屬兩房間隔，座向東北，外望開揚海景。原業主最初以830萬元叫價放盤，議價至725萬元沽出，呎價約13,063元。

至於，新買家為外區客，睇樓後鍾情屋苑位處臨海、有基座商場亦可步行至港鐵站，又見間隔合用，遂決定洽購。

將軍澳藍塘傲。

低估價逾一成

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為822萬元，而恒生估價則為814萬元。即最新成交價較估價低10.9%至11.8%。

據悉，原業主於2016年以約769.3萬元一手購入單位，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓44.2萬元，單位期內貶值5.8%。他補充，該屋苑目前約有40個單位放盤，最低入場費由約550萬元起。