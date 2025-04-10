利嘉閣：首季一手錄3713宗、按季跌逾兩成　 新盤登記新界佔最多

樓市回暖，政府放寬100元印花稅至400萬元物業，造就細價新盤買賣大增，利嘉閣地產研究部主管陳海潮料次季仍有不俗表現。根據土地註冊處資料所得，今年第一季全港共錄得3,713宗一手私宅買賣登記，較去年第四季的4,790宗跌逾兩成，但仍為過去6年以來的同期新高，亦為近10季的第3高，反映放寬100元印花稅擴至樓價400萬元物業的成效彰顯，料次季有機會持續向好。



陳海潮續指，今年首季涉及登記金額318.86億元，按季挫47%，為近4季最少。若以每宗平均售價計算，今年首季為858.8萬元，按季瀉31%，創37季新低，主因當中涉及不少細價新盤登記為主。



九龍區一手登記按季急跌六成

按地區劃分，港島、九龍及新界區今年首季一手私宅登記量表現不一，其中以九龍區跌幅最嚴峻。數據顯示，九龍區一手買賣登記由去年第四季的2,437宗，按季急跌61%，至首季的959宗；涉及登記金額105.56億元，按季也少67%。

港島區微跌3%，季內共錄得702宗一手私宅買賣登記，惟登記金額則挫36%，錄96.31億元。至於新界區季內一手私宅登記量錄得26%的升幅，由去年第四季的1,630宗急漲至今年首季的2,052宗，但登記總值則背馳跌8%至116.99億元。

今年第一季全港共錄得3,713宗一手私宅買賣登記，較去年第四季的4,790宗跌逾兩成。

首季登記新盤中以新界區佔比最多

按樓盤分類，今年首季登記新盤中以新界區佔比最多，高逾55%，在十大新盤登記量排行榜中佔了6個席位。當中元朗「朗天峰」錄得最多的432宗買賣登記，涉及登記總值18.06億元，平均每宗成交價約418萬元。

其次，屯門「珀岸」也有326宗，排次位，涉及登記總值12.16億元，平均每宗成交價約為373萬元

元朗「YOHO WEST PARKSIDE」則錄312宗登記排第三位。至於在首季的十大熱賣新盤當中，平均每宗成交價最高者為港島南岸「揚海」，期內錄得1宗登記，涉資約3,651萬元；而屯門「意嵐」的349萬元則為較低平均價者。

今年首季登記新盤中以新界區佔比最多。

陳海潮：發展商次季續積極推盤 料一手登記上試5,400宗

陳海潮指出，一手市場自二月起已陸續回復生氣，加上二月底在財政預算案放寬100元印花稅適用至400萬元物業後，新盤交投於三月進一步爆發。有見小陽春剛開始不久，加上次季向來是傳統銷售旺季，縱然面對美國向全球大幅加徵關稅的不利因素，但估計發展商在減存貨的前提下，會維持以貼市價策略開盤。

陳海潮料市場剛性住屋及投資需求可保持，故料帶動次季一手交投續穩中向好。假設次季一手買賣登記量按月能處於平均1,800宗的水平，則次季可錄約5,400宗登記，將較首季的3,713宗升逾45%，屆時有力創下自2024年第三季以來的4個季度高位。

元朗「朗天峰」錄得最多的432宗買賣登記，涉及登記總值18.06億元。