美聯：首季新盤撻訂錄百宗、按年大減44.8％　逾半撻訂貨已重售

美聯物業發表研究報告指，今年首季新盤撻訂個案錄100宗，較去年第四季130宗按季減少約23.1%，較去年同期181宗按年大減約44.8%。若以今年首季計算，新盤撻訂的100宗個案中，撻細訂佔32宗佔逾3成，而撻大訂則錄68宗佔近7成。



市場氣氛向好、金管局新指引助減撻訂風險

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年首季新盤撻訂放緩，除了市場氣氛向好外，更重要是與金管局於去年6月及12月先後推出新指引有關。

今年首季新盤撻訂個案錄100宗，較去年第四季130宗按季減少約23.1%。

當中包括2024年2月底前簽臨約的自用樓花住宅可獲最高七成按揭貸款，以及讓合在2021年至2023年簽臨約並以建築期付款的自用樓花住宅的買家獲最高八成按揭貸款，並上調「供款與入息比率」上限至六成。相關措施為有需要業主提供靈活的上會方法，有助減輕撻訂風險。

市場氣氛向好，加上金管局新指引亦助減撻訂風險。（圖為九龍城南首開賣）

53個撻訂單位已重售

值得留意，今年首季100宗新盤撻訂個案中，53宗已重售，即重售比例超過一半約53%，而32宗撻細訂個案中已20宗成功重售，佔約62.5%。

撻大訂個案共錄68宗

至於，撻大訂個案共錄68宗，當中33宗亦已重售，佔約48.5%。由此可見，首季撻訂個案有不少已再度被市場吸納。