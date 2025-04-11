將軍澳南豐廣場凶宅4球平賣 兩房呎價僅8100元 平市價逾三成
撰文：李明珠
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市場再有低價成交。將軍澳南豐廣場一伙兩房事故單位新近以400萬元沽出，呎價約8,106元，低市價逾3成。不過原業主早於1998年買入單位，現轉手帳面仍賺近150萬元離場，單位升值逾6成。
市場消息指出，該單位為南豐廣場6座高層H室，實用面積454平方呎，兩房間隔。由於單位屬事故單位，原業主於數個月前低價推出放售，叫價450萬元，其後再下調至400萬元，最終成功獲賣家議價以368萬元沽出，折合呎價約8,106元。
圖片可見，單位裝修企理及附有大量傢俬。
↓↓南豐廣場6座高層H室↓↓
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事故單位折讓逾3成
據悉，單位於2016年時事主在單位跳樓身亡。代理指，單位正常市價應約550萬元左右，即是次成交價較市價低出182萬元，折讓33%。
原業主早於1998年以226.1萬元買入單位，持貨27年轉手帳面獲利141.9萬元，單位期内升值62.8%。
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