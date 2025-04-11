財案激活細價樓交投 今年逾300萬至400萬新盤成交飆9年次高
撰文：李煥好
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今年2月尾《財政預算案》調低逾300萬至400萬元物業印花稅，該類別物業入市成本大幅下降，吸引力大增；有發展商趁機推售細價新盤，本年至今逾300萬至400萬元新盤成交暢旺。
據香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料，及市場消息顯示，今年（截至4月9日，下同），共錄得759宗逾300萬至400萬元新盤成交，僅過不足4個月，宗數達去年全年856宗的約88.7%，更屬9年次高水平。香港置業研究部董事王品弟表示，相信今年全年逾300萬至400萬元新盤成交勢突破去年全年水平，並有機會挑戰2016年的逾1,580宗。
九龍區新盤成交挫七成 新界增逾兩成
若以三區劃分今年逾300萬至400萬元新盤按年表現，當中九龍區(包括將軍澳及西貢)錄66宗成交，仍較去年全年的224宗低約70.5%。相反，港島區(包括愉景灣)及新界區成交已超去年全年水平，其中新界區錄653宗成交，已超去年全年的599宗約9%，港島區(包括愉景灣)錄40宗成交，更超去年全年的33宗約21.2%。
一房、二房單位受市場熱捧 增最多5.6倍
若以單位類型劃分，當中開放式單位錄135宗成交，仍較去年全年的376宗低約64.1%。相反，一房及兩房單位成交已超去年全年水平，其中一房單位錄604宗成交，已超去年全年的477宗約26.6%，兩房單位錄20宗成交，更較去年全年的3宗大增逾5.6倍。
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