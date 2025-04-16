三月普通話拼音買家急升8成、創3個月新高　「小福建」最受歡迎

預算案後樓市重現小陽春，內地客入市個案回升。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月份私人住宅市場暫錄得1,097宗姓名為普通話拼音的買家入市個案，按月增加近8成，創3個月新高。



但今年首季，全港私人住宅市場合共錄得2,461宗普通話拼音買家入市個案，較上季3,562宗下跌3成，與去年第二季高峯期4,241宗比較，則跌逾4成。



受惠預算案放寬細樓價印花稅。陳永傑指，市場購買力釋放，投資者及內地客轉趨活躍，帶動3月一、二手私人住宅錄得4,904宗買賣登記，較2月2,825宗上升74%。當中反映內地客入市情況、姓名為普通話拼音的買家暫錄1,097宗或22%，較2月619宗增加77%，創3個月新高。該類買家上月涉及入市金額逾94.1億元，按月增加79%，同屬3個月高位，平均每宗樓價涉約858萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月份私人住宅市場的普通話拼音的買家入市個案，按月增加近8成，創3個月新高。（盧翊銘攝）

3月內地客狂掃四成港島新盤 本地客撐細價樓主場

陳永傑續指，上月最受內地買家歡迎的樓盤，來自多個平價新盤。新世界發展的北角皇都3月售出277伙之中，有111伙的買家姓名為普通話拼音，比例40%，是月內錄得最多「普通話客」入市的樓盤。第二位是恒地與新地合作的九龍城南首，上月售出217伙，其中96宗普通話拼音入市個案，佔比44%。

受惠100元印花稅，上月有多個細價新盤熱賣，其中元朗朗天峰及YOHO WEST PARKSIDE，分別售出432及316伙，買家以本地客居多，普通話拼音買家比例不足兩成，分別佔15%及14%。

北角皇都3月份錄111伙的普通話拼音姓名買家，比例達總數40%，是月內錄得最多「普通話客」入市的樓盤。（資料圖片）

「小福建」北角居內地客熱購榜首

若以地區分析，3月最多普通話拼音買家入市的五大地區，第一位是有「小福建」之稱的北角，有134宗。之後是九龍城98宗、元朗東南69宗、啟德新區68宗及天水圍49宗。

3月最多普通話拼音買家樓盤。（中原數據）

是有「小福建」之稱的北角，3月份錄得134宗普通話拼音買家成交，居首位。（資料圖片）

貿易戰催減息預期 料避險資金流入樓市

後市方面，陳永傑表示，貿易戰觸發全球股市震盪，美國或加快減息步伐，甚或最快下月重啟減息，對本港樓市有利。股市波動大，相信有部份避險資金已流入物業市場，當中料不乏投資者及內地客。