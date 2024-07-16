普通話拼音買家急升7成　上半年錄6117宗、涉705億　創歷史新高

政府宣布全面撤銷樓市辣招後，吸引了不少內地買家來港入市。據中原地產及土地註冊處資料顯示，今年首6個月累計錄得6,117宗普通話拼音買家買賣登記，較去年同期3,667宗急升近7成，涉及總金額705.4億元，按年升42%，無論成交量及金額均創1995年有紀錄以來新高。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，國內客選擇在本港置業的原因是多方面，包括移民定居、投資機會及教育資源等，加上政府今年2月底政府宣布全面撤辣，內地人在內的非本地買家已毋須再支付最多30%辣稅，置業成本大大降低。

全面撤辣令置業成本大大降低

而且本港樓價較高位累跌逾25%，息口見頂，吸引非本地客趁低吸納，尤其撤辣後不少已取得香港永久居民身分的「新香港人」，及內地客來港掃貨，故此近期普遍話拼音買家湧現。他亦指，近年租金及租金回報上升，預料將吸引更多內地資金來港。

中原陳永傑。

普通話拼音買家比例25% 創歷史最高點

於撤辣前，今年2月一、二手市場合共錄得2,046宗買賣登記，當中已知姓名的普通話拼音買家（其英文姓名全寫為普通話拼音）僅388宗，但撤辣後，該類買家註冊量於3月增至907宗，之後更連續兩個月逾千宗，4月達2,280宗，較撤辣前急升近5倍，創單月歷史新高，惟6月回落至758宗。

1997年普通話拼音買家比例僅約1至2%

今年首6個月累計錄得6,117宗普通話拼音買家買賣登記，較去年同期3,667宗急升近7成，涉及總金額705.4億元，按年升42%，無論成交量及金額均創1995年有紀錄以來新高。而目前本港樓市普通話拼音買家比例，升至25%的歷史最高點，總入市金額更佔30.9%。翻查紀錄，1997年樓市高峯期，普通話拼音買家比例只約1至2%。

啟德柏蔚森I首賣198伙情況。

啟德成最多普通話拼音買家入市地區 佔比近六成

若按地區分析，今年上半年一手市場註冊量最高的地區，當中以近年不少新盤推售的啟德新區的普通話拼音買家比例冠絕全港，達59%，即904宗成交中，有533宗屬相關人士，以維港1號及HENLEY PARK最多分別，分別180及82宗；其次是火炭佔50.8%，而黃竹坑及何文田則佔46.5%及41%。油塘及將軍澳也有30%及24%。