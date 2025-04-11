見樓價低位、減息步伐加快　用家趁機再上車擲570萬買元朗頂層戶

樓市從高位下跌近3成，有曾經賣樓「落車」轉租樓的用家睇準時機再入市。最新元朗有買家因見現時樓價重返低位，有感大跌空間不大，又預計減息步伐會加快，決定擲570萬元買入翠韻華庭頂層特色戶自用。



中原地產分行經理徐建中表示，是次成交為元朗翠韻華庭4座頂層連天台特色戶，實用面積695平方呎，原則三房套房間隔，附雅致裝修。業主早前以630萬元叫價放盤，經雙方議價後業主減價60萬元，終以570萬元沽出，呎價8,201元。

新買家多年前賣出物業 見樓價重返低位再入市

至於，新買家為用家，多年前曾持有物業後來賣出，過去亦租樓一段時間。因見現時樓價已重返低位，覺得再大跌的空間不大，又預計減息步伐將會加快，所以「轉租為買」入市再做業主。

據知，原業主於2012年8年以465.5萬元購入單位，持貨13年，是之轉手帳面獲利104.5萬元，單位升值22%。