爪哇1.6億沽壽臣山道東1號洋房、呎價6萬　屋苑4年前呎價曾達9萬

撰文：蔡偉南
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南區豪宅出現逾億元大額成交個案。爪哇控股（0251）公布，以1.6億元沽出壽臣山道東1號22號洋房(包括兩個車位)。

該幢獨立屋實用面積2,657平方呎、成交呎價60,218元。按照買賣協議，買家需於4月25日前分兩次付款合共1,600萬元，作為訂金，而出售事項將於今年10月8日或之前完成。

翻查資料，壽臣山道東1號曾錄高價成交個案，如在2021年7月，爪哇以2.6億元售出屋苑20號洋房，實用面積2,840平方呎、成交呎價91,549元。

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