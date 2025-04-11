大埔滌濤山洋房2350萬沽　業主17年蒸發850萬　專才客睇中4點入市

二手市場疲弱，主要以蝕讓成交為主，情況蔓延至新界洋房。大埔滌濤山有雙號洋房新近以2,350萬元蝕沽，原業主持貨17年轉手帳面蒸發850萬元。據知，新買家為專才客，因睇中單位坐向、擁特大花園、獨立車房，以及屋苑附近生活配套完善入市。



世紀21地產分行董事盧嘉麟表示，是次成交為大埔滌濤山雙號洋房，實用面積約2,216平方呎，外望開揚山景。

原業主最初以2,750萬元叫價放盤，經雙方議價後以2,350萬元沽出，呎價約10,604元。至於，新買家為專才客，經睇樓因鍾情單位坐向、擁特大花園、獨立車房，以及屋苑附近生活配套完善，遂決定洽購。

大埔滌濤山。

較同類洋房造價兩年半跌逾三成

參考同類成交單位為滌濤山單號洋房，實用面積相同，於2022年底以3,460萬元沽出，反映今次成交較近兩年半前同類洋房跌1,110萬元或32%。

據悉，原業主於2008年以約3,200萬元購入單位，持貨至今17年，是次轉手帳面蝕讓850萬元，單位期內蝕讓26%。盧嘉麟補充，該屋苑現有約10個洋房放盤，最低入埸價為1,880萬元。