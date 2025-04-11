走得快好世界！全．城滙業主驚股災影響樓市　劈價一球終855萬沽

關稅戰引發環球股市動盪，荃灣全．城滙有業主擔心股災打擊樓市，決定劈價沽貨盡早離場。終累劈100萬元，以855萬元沽出兩房，較上月同類成交低近4%。



驚股災影響樓市 累劈一球沽

中原地產高級分區營業經理林恩信表示，是次成交為荃灣全．城滙7座高層D室，實用面積524平方呎，屬兩房間隔。

原業主在今年1月以955萬元叫價放盤，惟見最近中美關稅衝突持續升溫及出現股災，擔心打擊樓市決定劈價沽貨。最終累減100萬元後，以855萬元沽出單位，呎價16,316元。較上月同類單位成交888萬元低近4%。

↓↓荃灣西全．城滙7座高層D室↓↓

新買家見環球股市動盪 套股換樓避險

新買家為區內業主，因見關稅戰令環球股市動盪，後市表現不明朗，遂套股換樓避險。另又見樓齡新不用花錢裝修，單位景觀開揚亦有梗廚及明廁，決定買入作新居。

至於，原業主於2017年9月以836萬元購入單位，持貨約8年，是次轉手帳面獲利19萬元，單位期內升值2.3%。