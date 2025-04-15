華置甘比灣仔YORK PLACE舖1.28億沽　菲律賓零食商富豪施恭旗承接

富商「大劉」劉鑾雄太太、華置（0127）行政總裁兼執行董事「甘比」陳凱韻，3月份以合共約1.28億元沽出灣仔單幢樓YORK PLACE地下兩舖位。接貨新買家為菲律賓富豪、晨光集團經營著施恭旗。



該兩個舖位為灣仔莊士敦道22號YORK PLACE地下1及2號舖，建築面積分別為3,337平方呎及4,773平方呎，共約8,110平方呎。兩舖分別以5,300萬及7,500萬元沽出，成交呎價15,882元及15,713元。

施恭旗身家3.75億美元、菲律賓第35大富豪

資料顯示，上述兩舖新買家為宮崎發展有限公司（MIYAZAKI DEVELOPMENT LIMITED），其公司董事包括菲律賓富豪、晨光集團（Liwayway）經營著施恭旗（CHAN, KIONG KI SEE），施恭旗在2024年福布斯排行榜上，是菲律賓第35大富豪，身家高達3.75億美元。

晨光集團經營零食業務 主打Oishi蝦條蝦片

晨光集團為一家菲律賓食品公司，以零食業務為主，製造蝦條和蝦片，其中蝦條以Oishi命名，為公司主打產品。

該兩個舖位現有租戶，分別為越南餐廳及冰室，每月收租共約46.5萬元，新買家享4.3厘回報。YORK PLACE位於灣仔莊士敦道22號，於2009年落成，由華置及市建局合作發展，地下兩個舖位一直由發展商相關人士持有收租。

據資料顯示，上述兩個舖位分別由兩家公司持有，其公司董事均為富商「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻，以及其胞姊陳詩韻。